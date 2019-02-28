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Масленица в Горках – где и как отмечать
01.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
3 марта в Детском парке пройдет районный фольклорный праздник «Масленица».
Гостей ждут выступления творческих коллективов, праздничная торговля. Будут работать детские, игровые и спортивные площадки.
Начало в 11.00
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3 марта в Детском парке пройдет районный фольклорный праздник «Масленица». Гостей ждут выступления творческих коллективов, праздничная торговля. Будут работать...
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