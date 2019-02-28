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Стали известны все пары 1-го раунда плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

01.03.2019 10:27 — Разное | Tut.by  
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За тур до окончания регулярного чемпионата Беларуси по хоккею определились все четвертьфинальные пары плей-офф экстралиги, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: Руслан Кулевич, hrodna.life

Предпоследний тур чемпионата Беларуси в экстралиге «А» окончательно расставил участников по ранжиру. Последняя интрига угасла в Лиде, где местные «рыцари» хоть и завоевали одно очко в матче с «Гомелем», но все равно лишились шансов улучшить свое турнирное положение. Напомним, в случае равенства очков с «Металлургом» определяющим критерием станут личные встречи, а здесь «Лида» соперникам из Жлобина уступает.


Фото: hockey.by

Таким образом, стали известны все пары 1-го раунда Кубка президента. В четвертьфинальных сериях до четырех побед «Юность» сыграет с молодежной сборной Беларуси, «Неман» — с «Лидой», «Шахтер — с «Металлургом», а «Динамо-Молодечно» — с «Гомелем». Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с первого по четвертое, первые два матча, а также, если понадобится, пятый и седьмой проведут на домашних площадках.

Плей-офф экстралиги стартует 6 и 7 марта. 10 и 11 числа серии переедут на площадки Жлобина, Гомеля, Лиды и «молодежки». Пятые матчи, если понадобится, намечены на 13 марта, шестые — на 15-е, седьмые — на 17-е марта.

Чаще всех, по 7 раз, чемпионами Беларуси становились минская «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, причем всякий раз команду приводил к золоту ее бессменный наставник Михаил Захаров) и гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018). При этом любопытно, что главный тренер «Немана» Сергей Пушков ни разу не проиграл финал Кубка президента Михаилу Захарову, оставив его с серебром в 2014, 2017 и 2018 годах.

Канувший в Лету столичный клуб «Тивали» завоевывал золото четырежды — в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах. По два раза вершина покорялась новополоцкому «Полимиру» (1996, 1997) и позже прекратившему существование минскому «Керамину» (2002, 2008), по разу — «Гомелю» (2003), минскому «Динамо» (2007), жлобинскому «Металлургу» (2012) и солигорскому «Шахтеру» (2015).

 
Теги: Гомель
 
 
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Предпоследний тур чемпионата Беларуси в экстралиге «А» окончательно расставил участников по ранжиру. Последняя интрига угасла в Лиде.
 
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