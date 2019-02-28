В Минске все готово к «Большому разговору с президентом»

Менее получаса осталось до «Большого разговора с президентом». Белорусский лидер Александр Лукашенко в особом формате ответит на вопросы журналистов, экспертов и пользователей интернета. Содержание этого открытого диалога потом используют при подготовке традиционного весеннего послания президента народу и Национальному собранию. Подробнее – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Алексея Адашкина.

Большой разговор с президентом Беларуси состоится в административном комплексе на проспекте Победителей в Минске. Это здание используется и как выставочный центр, и как площадка для важнейших международных мероприятий. В частности, именно здесь проходила летняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Кстати, этот комплекс расположен прямо возле Дворца независимости, где находится рабочий кабинет Александра Лукашенко.

Два года назад белорусский президент обозначил новый формат общения со СМИ не пресс-конференция, а открытый диалог, с важным уточнением, что закрытых тем нет.

В этом году для общения приглашено около 200 человек. Среди них белорусские и зарубежные журналисты, политологи, экономисты. Получается такой дискуссионный клуб на высшем уровне.

Первый большой разговор с президентом длился 7 часов 21 минуту. Темы тогда звучали разные от зарплат, пенсий, школ и льгот до национальной идеи.

Задать вопрос Александру Лукашенко сейчас мог, в принципе, любой пользователь интернета. Главное информационное агентство страны онлайн собирало сообщения о том, что интересует народ. Поступило более 1000 вопросов. Белорусов интересует прежде всего то, что ближе каждому. Это и рабочие места, и строительство, и борьба с коррупцией. Много сообщений поступает и из-за границы.

Для трансляции «Большого разговора с президентом» будет задействовано новое высокотехнологичное оборудование. Это и 14 телекамер, и перископический кран, и операторский лифт, и светодиодные экраны площадью 400 квадратных метров. На мероприятии работает суперсовременная передвижная телестанция «Ефросинья». Она будет передавать видео отсюда в прямом эфире на белорусские телеканалы и на телеканал «МИР».

Прошлый большой разговор в режиме LIVE посмотрел каждый пятый белорус. Зрителями прямой интернет-трансляции дискуссии стали почти 200 тысяч человек из разных стран мира, среди которых жители России, Украины, Польши, Литвы и Германии.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.