ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске все готово к «Большому разговору с президентом»

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Менее получаса осталось до «Большого разговора с президентом». Белорусский лидер Александр Лукашенко в особом формате ответит на вопросы журналистов, экспертов и пользователей интернета. Содержание этого открытого диалога потом используют при подготовке традиционного весеннего послания президента народу и Национальному собранию. Подробнее – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Алексея Адашкина.

Большой разговор с президентом Беларуси состоится в административном комплексе на проспекте Победителей в Минске. Это здание используется и как выставочный центр, и как площадка для важнейших международных мероприятий. В частности, именно здесь проходила летняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Кстати, этот комплекс расположен прямо возле Дворца независимости, где находится рабочий кабинет Александра Лукашенко.

Два года назад белорусский президент обозначил новый формат общения со СМИ не пресс-конференция, а открытый диалог, с важным уточнением, что закрытых тем нет.

В этом году для общения приглашено около 200 человек. Среди них белорусские и зарубежные журналисты, политологи, экономисты. Получается такой дискуссионный клуб на высшем уровне.

Первый большой разговор с президентом длился 7 часов 21 минуту. Темы тогда звучали разные от зарплат, пенсий, школ и льгот до национальной идеи.

Задать вопрос Александру Лукашенко сейчас мог, в принципе, любой пользователь интернета. Главное информационное агентство страны онлайн собирало сообщения о том, что интересует народ. Поступило более 1000 вопросов. Белорусов интересует прежде всего то, что ближе каждому. Это и рабочие места, и строительство, и борьба с коррупцией. Много сообщений поступает и из-за границы.

Для трансляции «Большого разговора с президентом» будет задействовано новое высокотехнологичное оборудование. Это и 14 телекамер, и перископический кран, и операторский лифт, и светодиодные экраны площадью 400 квадратных метров. На мероприятии работает суперсовременная передвижная телестанция «Ефросинья». Она будет передавать видео отсюда в прямом эфире на белорусские телеканалы и на телеканал «МИР».

Прошлый большой разговор в режиме LIVE посмотрел каждый пятый белорус. Зрителями прямой интернет-трансляции дискуссии стали почти 200 тысяч человек из разных стран мира, среди которых жители России, Украины, Польши, Литвы и Германии.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко в особом формате ответит на вопросы журналистов, экспертов и пользователей интернета.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Земле зафиксирована магнитная буря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика