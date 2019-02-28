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В Минске все готово к «Большому разговору с президентом»
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Менее получаса осталось до «Большого разговора с президентом». Белорусский лидер Александр Лукашенко в особом формате ответит на вопросы журналистов, экспертов и пользователей интернета. Содержание этого открытого диалога потом используют при подготовке традиционного весеннего послания президента народу и Национальному собранию. Подробнее – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Алексея Адашкина.
Большой разговор с президентом Беларуси состоится в административном комплексе на проспекте Победителей в Минске. Это здание используется и как выставочный центр, и как площадка для важнейших международных мероприятий. В частности, именно здесь проходила летняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Кстати, этот комплекс расположен прямо возле Дворца независимости, где находится рабочий кабинет Александра Лукашенко.
Два года назад белорусский президент
В этом году для общения приглашено около 200 человек. Среди них белорусские и зарубежные журналисты, политологи, экономисты. Получается такой дискуссионный клуб на высшем уровне.
Первый большой разговор с президентом длился 7 часов 21 минуту. Темы тогда звучали разные от зарплат, пенсий, школ и льгот до национальной идеи.
Задать вопрос Александру Лукашенко сейчас мог, в принципе, любой пользователь интернета. Главное информационное агентство страны онлайн собирало сообщения о том, что интересует народ. Поступило более 1000 вопросов. Белорусов интересует прежде всего то, что ближе каждому. Это и рабочие места, и строительство, и борьба с коррупцией. Много сообщений поступает и из-за границы.
Для трансляции
Прошлый большой разговор в режиме LIVE посмотрел каждый пятый белорус. Зрителями прямой интернет-трансляции дискуссии стали почти 200 тысяч человек из разных стран мира, среди которых жители России, Украины, Польши, Литвы и Германии.
Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.
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Александр Лукашенко в особом формате ответит на вопросы журналистов, экспертов и пользователей интернета.
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