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«Большой разговор» с Александром Лукашенко: главные цитаты 2017 года

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В пятницу, 1 марта, состоится «Большой разговор» с Александром Лукашенко. Телеканалы «МИР» и «МИР 24» в прямом эфире покажут откровенный разговор президента Беларуси с журналистами и экспертами. Начало трансляции в 10:30 по московскому времени.

Лукашенко опробовал новый формат два года назад – отказался от пресс-конференции в пользу диалога. Тогда глава государства почти 7,5 часов обсуждал с прессой вопросы, которые волнуют белорусов, закрытых тем не было.

#Все для людей

«Большой разговор» с Александром Лукашенко: главные цитаты 2017 года

Я считаю, что модель развития нашего и вообще славянских народов – это социально ориентированная экономика. Я не приемлю в Беларуси другой модели. Я очень тщательно наблюдаю за вариантами России и Украины и молю бога, чтобы у нас этого не произошло. 

#Братья навек

«Большой разговор» с Александром Лукашенко: главные цитаты 2017 года

Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. 

#Сделано в Беларуси

«Большой разговор» с Александром Лукашенко: главные цитаты 2017 года

Когда они ввели эмбарго, они с нами не советовались. Мы как внешняя граница c Польшей, Украиной, Литвой, Латвией исполняем роль единой границы. Мы пообещали, что мы эти товары согласно вашему решению пропускать в Россию из Германии и Польши не будем. Но если мы везем в Россию сыры, масло, например, из польского молока, то это уже продукт глубокой переработки.

#Защита Отечества

«Большой разговор» с Александром Лукашенко: главные цитаты 2017 года

Мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем наши договоренности об обороне нашего пространства. Как я всегда говорю, нашего Отечества – Беларуси и России.

#Необходимые знания

«Большой разговор» с Александром Лукашенко: главные цитаты 2017 года

Мы с Давыдько когда заканчивали школу, знали, откуда в лампочке свет, мы могли хотя бы завернуть лампочку в патрон. Могли розетку отремонтировать. Мы понимали уже тогда, что пальцы туда нельзя совать – убьет! Нас учили этому в школе. Нам показывали, что такое рубанок, фуганок, топор, стамеска. Мы элементарные вещи умели делать!



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Два года назад президент Беларуси в формате диалога более семи часов обсуждал с прессой вопросы, которые волнуют белорусов, закрытых тем не было. Отношения с...
 
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