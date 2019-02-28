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«Большой разговор» с Александром Лукашенков в цифрах и фактах
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси проведет 1 марта
В таком формате Александр Лукашенко пообщается с прессой и экспертами во второй раз. До этого он проводил пресс-конференции. Но от схемы вопрос-ответ решили отказаться в пользу нового формата. Теперь в обсуждении актуальных тем, кроме журналистов, участвуют эксперты. Свое мнение могут выразить и простые граждане.
Первая встреча длилась 7 часов 20 минут
Первый большой разговор с президентом прошел больше двух лет назад – 3 февраля 2017 года. Тогда Александр Лукашенко с представителями СМИ и экспертным сообществом общался 7 часов 20 минут.
Обсудили 23 темы
Экономисты, политологи, представители партий, конфессий и общественных объединений предложили президенту 23 темы для дискуссии.
Лукашенко на некоторые вопросы отвечал больше часа
На некоторые вопросы Александр Лукашенко отвечал больше часа. Самые популярные их них – отношения Беларуси и России, взаимоотношение с Евросоюзом, суверенитет и независимость страны, либерализация бизнеса, проблемы в ЖКХ, перезагрузка школьной программы.
Также президент успел ответить на десятки видеовопросов белорусов.
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Прямую трансляцию «Большого разговора» с президентом Беларуси смотрите на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.
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