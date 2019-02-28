«Большой разговор» с Александром Лукашенков в цифрах и фактах

Президент Беларуси проведет 1 марта «Большой разговор» . Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.

В таком формате Александр Лукашенко пообщается с прессой и экспертами во второй раз. До этого он проводил пресс-конференции. Но от схемы вопрос-ответ решили отказаться в пользу нового формата. Теперь в обсуждении актуальных тем, кроме журналистов, участвуют эксперты. Свое мнение могут выразить и простые граждане.

Первая встреча длилась 7 часов 20 минут

Первый большой разговор с президентом прошел больше двух лет назад – 3 февраля 2017 года. Тогда Александр Лукашенко с представителями СМИ и экспертным сообществом общался 7 часов 20 минут.

Обсудили 23 темы

Экономисты, политологи, представители партий, конфессий и общественных объединений предложили президенту 23 темы для дискуссии.

Лукашенко на некоторые вопросы отвечал больше часа

На некоторые вопросы Александр Лукашенко отвечал больше часа. Самые популярные их них – отношения Беларуси и России, взаимоотношение с Евросоюзом, суверенитет и независимость страны, либерализация бизнеса, проблемы в ЖКХ, перезагрузка школьной программы.

Также президент успел ответить на десятки видеовопросов белорусов.