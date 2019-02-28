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Все должно быть точно и четко – главный принцип работы Виктора Косача

01.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Историю и славу предприятия творят люди. Они отдают любимому делу свои знания, опыт, талант, силы. Виктор Косач работает в филиале «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром» почти тридцать лет. На предприятие пришел в 1991 году на должность ведущего инженера-механика, с 2018 года является главным инженером. За время работы на заводе Виктор Николаевич показал себя деловым, ответственным работником, обладающим глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками. Он проводит большую работу по совершенствованию производства, его технологии, механизации производственных процессов, предупреждению брака и повышению качества продукции, экономии всех видов ресурсов.

Все должно быть точно и четко – главный принцип работы Виктора Косача

— Производство хлебобулочных и кондитерских изделий требует точности в рецептуре и технологии — всё должно быть выверено четко и точно, — отмечает Виктор Николаевич. —  Сегодня времена в отрасли сложные, предприятия работают в условиях жесткой конкуренции, каждый — в поиске того пути, который поможет выйти на нормальный рабочий ритм. Что касается нашего хлебозавода, его руководство и персонал ведут постоянную работу с целью сохранения достигнутых позиций и завоевания новых, стремятся сделать предприятие более преуспевающим. Не случайно практически ни с одной выставки, ни с одной ярмарки филиал «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром»  не возвращается без призов и медалей.

К выполнению производственных заданий Виктор Николаевич относится с чувством высокой личной ответственности. При его непосредственном участии производится замена технологического оборудования. Он умеет работать с людьми, координирует работу цеховых служб, осуществляет подбор кадров рабочих и служащих, их расстановку на линии производства. Постоянно контролирует соблюдение производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. В.Н. Косач решает технические вопросы, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия. Он хороший организатор, всегда досконально продумывает и просчитывает проведение любых работ, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 


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Историю и славу предприятия творят люди. Они отдают любимому делу свои знания, опыт, талант, силы. Виктор Косач работает в филиале
 
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