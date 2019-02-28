«Прямые телефонные линии» в марте проведут сотрудники Кировского РОЧС





2, 9, 16, 23 и 30 марта 2019 года на базе РОЧС

с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде и на объектах хозяйствования.

На ваши вопросы по тел.: (802237) 78-6-60 квалифицированно ответят:

2 марта — первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;

9 марта — заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;

16 марта — начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ;

23 марта — первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;

30 марта — заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ.