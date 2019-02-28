Сотрудники Кировского РОЧС провели мероприятия в рамках акции «Единый день безопасности»





С целью максимального снижения гибели людей от внешних причин, а также для развития в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, для проведения образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганды безопасных условий проживания населения на территории Кировского района и всей республики с 20 февраля по 1 марта проходит акция «Единый день безопасности». Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

В ходе акции сотрудниками РОЧС совместно с представителями РОВД, УЭС, отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома, районной организации ОО «БРСМ» проводились профилактические мероприятия с населением.

Проведены учения с отработкой плана эвакуации в общежитиях №3, 4 УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» и санатории им.К.П.Орловского. Состоялись профилактические встречи с населением, а также проведены обучающие профилактические занятия «Формула безопасности» с учащимися школ.

Качественная организация данной акции позволило обучить основам безопасности жизнедеятельности большое количество жителей района, различных категорий и возраста. Граждане в очередной раз вспомнили, как не допустить беды, номера телефонов экстренных служб и правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Надеемся, что эта профилактическая работа принесет свои плоды, кировчане будут стремиться соблюдать правила безопасности не только в период проведения акций и в присутствии представителей МЧС, а всегда будут помнить, что безопасное будущее — в их руках!