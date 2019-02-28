В Минске ГАИ задержала водителя под наркотиками и с поддельными правами

В столице инспекторы задержали водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения и предъявил им поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Инцидент произошел 13 февраля на пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта. Сотрудники ГАИ для проверки физического состояния водителя остановили автомобиль.

Медицинское освидетельствование 32-летнего водителя показало, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, мужчина предъявил сотруднику ГАИ водительские права, полученные в Российской Федерации. «В ходе осмотра водительского удостоверения было установлено, что документ имеет признаки подделки (подозрительная и нехарактерная плотность шрифта). Удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. Эксперты установили, что оно поддельное», — проинформировали в милиции.

Водитель пояснил, что купил «корочку» в Российской Федерации. Также он рассказал, что водительское удостоверение никогда не получал.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.