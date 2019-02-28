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В Минске ГАИ задержала водителя под наркотиками и с поддельными правами
В столице инспекторы задержали водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения и предъявил им поддельное водительское удостоверение. Об этом
Инцидент произошел 13 февраля на пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта. Сотрудники ГАИ для проверки физического состояния водителя остановили автомобиль.
Медицинское освидетельствование 32-летнего водителя показало, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, мужчина предъявил сотруднику ГАИ водительские права, полученные в Российской Федерации. «В ходе осмотра водительского удостоверения было установлено, что документ имеет признаки подделки (подозрительная и нехарактерная плотность шрифта). Удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. Эксперты установили, что оно поддельное», — проинформировали в милиции.
Водитель пояснил, что купил «корочку» в Российской Федерации. Также он рассказал, что водительское удостоверение никогда не получал.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
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Водитель пояснил, что купил «корочку» в Российской Федерации. Также он рассказал, что водительское удостоверение никогда не получал.
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