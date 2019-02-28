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Минчанка похудела со 105 кг, и ее историю назвали лучшей в конкурсе «До и после»
В конкурсе
Галина написала о том, как набрала лишний вес: тут повлияли и декрет, и проблемы со здоровьем, и низкая физическая активность. Отекали ноги, появилась отдышка. Переломным моментом, когда Галина приняла решение: надо худеть — стал отдых в Турции.
— У меня были красивые купальники. Но что толку от них, если само тело меня не устраивало? Фото с отдыха, сделанные профессиональным фотографом, типа «в прыжке», были просто ужасны. На кого я похожа?
Галина обратилась к диетологу, которая помогла наладить режим питания. И научилась находить удовольствие от жизни не только в еде.
— В арсенале оказалось много средств — велопрогулки, пешие прогулки, на которые я выделяла себе время. Велотренажер, если холодно на улице.
За год Галина похудела на 30 кг.
— Сейчас планирую подкачать мышцы рук, это как раз то место, которое пострадало при похудании. И попытаться все-таки сделать талию меньше 80 см. А вообще планов много, как будто, как поет Brutto, «мир у твоих ног».
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В конкурсе «До и после», где белорусы рассказывали, как их изменил ЗОЖ, вы выбрали лучшую историю: ее рассказала инженер-программист Галина из Минска.
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