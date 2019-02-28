Обзор «коротких» депозитов в рублях: ставки «пробили» новую пиковую отметку

Ставки по коротким депозитам в белорусских рублях сроком на месяц и на год начали расти вверх. Первые — подходят к заветным 9,2% годовых, а вот у вторых появился новый рубеж. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на каких депозитах в национальной валюте сейчас можно заработать больше.
Кроме того, что МТБанк больше не принимает вклады на месяц (теперь минимальный срок вклада в этом банке — 3 месяца), есть две хорошие новости. Первая — по месячному вкладу в Белагропромбанке ставка возросла на 3%, вторая — в Идея Банке теперь есть безотзывный вклад на месяц с фиксированной ставкой, которая выше ранее предлагаемой на 3,2%.
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Идея Банк
Фирменный 1 онлайн плюс
9,2%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
9,2%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
9%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
8,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
9,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,2%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
9%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Банк, вклад
Ставка
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Идея Банк
Фирменный 1 онлайн плюс
9,2%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
9,2%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
9%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
8,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
9,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,2%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
9%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Вклады до 400 дней
А вот в сегменте вкладов на год события еще интереснее. В Паритетбанке ставка возросла на 0,5% годовых. На 4% стала выше ставка в РРБ-Банке, достигнув тем самым заветной отметки 12,5%, к которой понемногу подтягивались все. Почему подтягивались? Потому что теперь самая большая ставка по вкладу на год составляет 13,3% годовых — не ждать первым решил Банк ВТБ (Беларусь), добавив 0,8% годовых.