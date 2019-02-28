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Обзор «коротких» депозитов в рублях: ставки «пробили» новую пиковую отметку

01.03.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Ставки по коротким депозитам в белорусских рублях сроком на месяц и на год начали расти вверх. Первые — подходят к заветным 9,2% годовых, а вот у вторых появился новый рубеж. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на каких депозитах в национальной валюте сейчас можно заработать больше.


фото: pixabay.com
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Вклады до 35 дней

Кроме того, что МТБанк больше не принимает вклады на месяц (теперь минимальный срок вклада в этом банке — 3 месяца), есть две хорошие новости. Первая — по месячному вкладу в Белагропромбанке ставка возросла на 3%, вторая — в Идея Банке теперь есть безотзывный вклад на месяц с фиксированной ставкой, которая выше ранее предлагаемой на 3,2%.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Идея Банк

Фирменный 1 онлайн плюс

9,2%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

9,2%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

9%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

8,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

9,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,2%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

9%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Банк, вклад

Ставка

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Идея Банк

Фирменный 1 онлайн плюс

9,2%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

9,2%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

9%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

8,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

9,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,2%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

9%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Вклады до 400 дней

А вот в сегменте вкладов на год события еще интереснее. В Паритетбанке ставка возросла на 0,5% годовых. На 4% стала выше ставка в РРБ-Банке, достигнув тем самым заветной отметки 12,5%, к которой понемногу подтягивались все. Почему подтягивались? Потому что теперь самая большая ставка по вкладу на год составляет 13,3% годовых — не ждать первым решил Банк ВТБ (Беларусь), добавив 0,8% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

8,05%

отзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13,3%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

12,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12,5%

безотзывный

БТА Банк

РастиVклад

12,5%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

10,5%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

12,5%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,85%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

8,05%

отзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13,3%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

12,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12,5%

безотзывный

БТА Банк

РастиVклад

12,5%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

10,5%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

12,5%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,85%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
 
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