Обзор «коротких» депозитов в рублях: ставки «пробили» новую пиковую отметку

Ставки по коротким депозитам в белорусских рублях сроком на месяц и на год начали расти вверх. Первые — подходят к заветным 9,2% годовых, а вот у вторых появился новый рубеж. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на каких депозитах в национальной валюте сейчас можно заработать больше.



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Вклады до 35 дней

Кроме того, что МТБанк больше не принимает вклады на месяц (теперь минимальный срок вклада в этом банке — 3 месяца), есть две хорошие новости. Первая — по месячному вкладу в Белагропромбанке ставка возросла на 3%, вторая — в Идея Банке теперь есть безотзывный вклад на месяц с фиксированной ставкой, которая выше ранее предлагаемой на 3,2%.

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный Технобанк е-Соло

8% отзывный Идея Банк Фирменный 1 онлайн плюс

9,2% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

9,2% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

9% безотзывный Белагропромбанк @гро

8,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

9,2% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

9,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини

9,2% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный

9% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

Банк, вклад Ставка Технобанк е-Соло

8% отзывный Идея Банк Фирменный 1 онлайн плюс

9,2% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

9,2% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

9% безотзывный Белагропромбанк @гро

8,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

9,2% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

9,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини

9,2% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный

9% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

Вклады до 400 дней

А вот в сегменте вкладов на год события еще интереснее. В Паритетбанке ставка возросла на 0,5% годовых. На 4% стала выше ставка в РРБ-Банке, достигнув тем самым заветной отметки 12,5%, к которой понемногу подтягивались все. Почему подтягивались? Потому что теперь самая большая ставка по вкладу на год составляет 13,3% годовых — не ждать первым решил Банк ВТБ (Беларусь), добавив 0,8% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

8,05% отзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13,3% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный МТБанк МТБелки online

12,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @гро

12,5% безотзывный Беларусбанк Урожайный

12,5% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

12,5% безотзывный БТА Банк РастиVклад

12,5% безотзывный Банк Решение Формула успеха

10,5% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 12,5% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,85% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

Банк, вклад Ставка Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

8,05% отзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13,3% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный МТБанк МТБелки online

12,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @гро

12,5% безотзывный Беларусбанк Урожайный

12,5% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

12,5% безотзывный БТА Банк РастиVклад

12,5% безотзывный Банк Решение Формула успеха

10,5% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 12,5% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,85% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

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