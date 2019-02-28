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Недееспособная минчанка подарила свою дачу знакомой. В дело пришлось вмешаться прокуратуре

01.03.2019 10:31 — Разное | Tut.by  
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Минчанке удалось вернуть дачный участок, который она подарила своей знакомой, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Заводского района. Подробности — в материале.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: anzdom.by

В апреле 2017 года между одинокой пенсионеркой и ее знакомой был заключен договор дарения, в соответствии с которым старушка безвозмездно передала приятельнице свой земельный участок с садовым домиком и пристройками, расположенный в Минском районе.

В прокуратуре Заводского района обратили внимание на то, что в феврале 2018-го решением суда по заявлению прокурора престарелая женщина признана недееспособной в связи с имеющимся у нее психическим расстройством, вследствие которого она не может понимать значения своих действий или руководить ими. Проведенная проверка показала, что в момент заключения договора пенсионерка также не понимала, что делала.

Для защиты прав женщины прокурор Заводского района обратился в суд Минского района с исковым заявлением о признании договора дарения недействительным, а также признания за пенсионеркой права собственности на дачный участок с размещенным на нем домом и пристройками. Собранные доказательства, а также проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердили, что в момент заключения договора пожилая минчанка действительно страдала психическим расстройством и не отдавала отчет своим действиям.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение суда Минского района обжаловано не было и вступило в законную силу.

 
Теги: Минск
 
 
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Как оказалось, женщина страдала психическим расстройством и не отдавала отчет своим действиям.
 
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