Гороскоп на март 2019 года

Овен

Исключительно благоприятный март ждет представителей знака. Лучший помощник в этом месяце — удача. Она будет сопровождать вас и на работе, и в личной жизни. Расслабьтесь и насладитесь приятными ощущениями.

Телец

Тельцов ожидает март, полный интриг и эмоций. Чтобы достичь высоких показателей, придется приложить больше усилий. В личной жизни звезды советуют не рубить сплеча, а все как следует обдумывать. Март пройдет быстро и легко.

Близнецы

Непростой месяц ожидает представителей знака Близнецы. Но все сложности будут концентрироваться вокруг работы. Большая нагрузка в короткие сроки — то, что будет утомлять и лишать вас сил. Относитесь к этому философски. А после работы бегите домой к любимым - с ними вы быстро восстановите силы.

Рак

Непростой месяц ожидает Раков. Вы будете излишне эмоциональны - это может сыграть против вас. На работе попытайтесь сдерживать себя и напряженно трудиться, тогда уже к концу месяца вас будет ожидать награда. В отношениях уделяйте больше внимания своей половинке. Постарайтесь соблюдать гармонию во всем.

Лев

Прекрасный март ожидает Львов. Рабочий процесс будет проходить легко и непринужденно, начальство будет вами довольно и обязательно поощрит. В личной жизни представителей знака ожидает много любви. Замечайте романтические старания своей второй половинки и отвечайте взаимностью. Также звезды советуют найти новое увлечение, например, спорт.

Дева

Благоприятный март ожидает представителей знака Девы. Вы будете расслаблены и счастливы весь первый месяц весны. На работе дела будут идти в гору. В личной жизни вас ждет понимание со стороны партнера, а для поддержания здоровья звезды советуют больше гулять на свежем воздухе.

Весы

Творческим Весам стоит полностью отдаться своим порывам и погрузиться в работу, которая приносит лишь положительные эмоции. Успех, новые знакомства и улучшение финансового положения вам обеспечено. Принимайте все решения самостоятельно, не прислушиваясь к чужому мнению. Сейчас все зависит только от вас и советы со стороны могут привести лишь к расстройствам.

Скорпион

Скорпионы слишком долго бежали от себя и своих мыслей — пришло время расставить все по местам. Соберитесь с силами и обратитесь за поддержкой к своим близким. Вы удивитесь, как взгляд со стороны поможет вам во всем разобраться.

Стрелец

Стрельцам в марте придется много работать, но результат не заставит себя долго ждать. Постарайтесь меньше нервничать. Поддержка друзей и коллег будет хорошим бонусом, который облегчит путь к успеху. Прислушивайтесь к близким людям и полагайтесь на партнеров – вы как никогда близки к мечте.

Козерог

В марте Козерог, как и всегда, в упорных трудах идет к своей цели. Однако могут возникнуть небольшие трудности на работе. Постарайтесь, чтобы они не испортили ваше настроение. Рано или поздно для вас все закончится хорошо.

Водолей

В марте Водолеям следует начать форсировать события и наконец-то проявить инициативу. Энергия бьет через край, есть большое желание взять бразды правления в свои руки — действуйте. Звезды вам помогут.

Рыбы

Март предоставляет Рыбам шанс круто изменить многое в своей жизни. Перемены хоть долгожданные и нужные, но все же происходят не безболезненно. Не принимайте все близко к сердцу, не участвуйте в конфликтах. Постарайтесь немного развлечься - это пойдет вам на пользу. Воспользуйтесь советами друзей, их помощь будет сейчас бесценна.