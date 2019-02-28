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На Земле зафиксирована магнитная буря
Первого марта на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая). Об этом
Наблюдательные приборы зарегистрировали усиление колебаний магнитного поля планеты за последние 24 часа дважды: с 15.00 до 18.00 и с 6.00 до 9.00. На момент публикации материала в магнитосфере Земли продолжается слабая магнитная буря.
— Причиной магнитной бури стало прохождение Земли через область скоростного солнечного ветра, который оказывает повышенное давление на магнитное поле Земли и повышает его нестабильность, — говорится на сайте ФИАН. — Отдельные возмущения магнитосферы могут наблюдаться в течение всех предстоящих суток, но их уровень, по прогнозу, должен быть ниже. Вероятность, что он повторно превысит порог, начиная с которого событие классифицируется как буря, составляет менее 10%.
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В магнитосфере Земли продолжается слабая магнитная буря.
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