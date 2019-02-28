На Земле зафиксирована магнитная буря

Первого марта на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая). Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Наблюдательные приборы зарегистрировали усиление колебаний магнитного поля планеты за последние 24 часа дважды: с 15.00 до 18.00 и с 6.00 до 9.00. На момент публикации материала в магнитосфере Земли продолжается слабая магнитная буря.





— Причиной магнитной бури стало прохождение Земли через область скоростного солнечного ветра, который оказывает повышенное давление на магнитное поле Земли и повышает его нестабильность, — говорится на сайте ФИАН. — Отдельные возмущения магнитосферы могут наблюдаться в течение всех предстоящих суток, но их уровень, по прогнозу, должен быть ниже. Вероятность, что он повторно превысит порог, начиная с которого событие классифицируется как буря, составляет менее 10%.