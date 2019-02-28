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В Бресте покажут подлинники картин Шагала и Сутина

01.03.2019 10:49 — Разное | KYKY  
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В Бресте представят подлинники художников Марка Шагала и Хаима Сутина, пишет «БелТА». Это событие приурочено к 1000-летию города – областного центра.

Полотна покажут в мае, в рамках проекта «Арт-Беларусь». Александр Зименко, куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка, сообщил, что в качестве подарка жителям Бреста привезут лучшие произведения, среди которых можно будет увидеть работы таких авторов, как Шагал и Сутин. Зименко сделал акцент на том, что полотна впервые покажут за пределами Минска

Примечательно, что в совокупности коллекция Белгазпромбанка состоит из 136 произведений. Кроме авторов Леона Бакста, Якова Балглея, Осипа Цадкина и некоторых других, она может похвастаться тремя шедеврами Сутина и шестью – Шагала. Они охватывают период от XVI столетия до третьей четверти ХХ века.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте представят подлинники художников Марка Шагала и Хаима Сутина, пишет «БелТА». Это событие приурочено к 1000-летию города – областного центра. Полотна...
 
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