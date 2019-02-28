Лукашенко о белорусах: У нас образованный и умный народ

В Беларуси образованный умный народ. Об этом заявил президент республики «Александр Лукашенко» во время «Большого разговора», передает «МИР 24».

«У нас образованный, умный народ. У нас образованные, умные люди. Рискну сказать, простите за нескромность, нет больше, если в целом взять, такого народа на планете. Образованного, умного, ну и хитрого, конечно, исходя из того, какая у нас история была», – сказал белорусский лидер.

Он отметил, что читает много в интернете и его удивляет, когда идет прямое вранье. И те, кто, по его словам, пытается исказить информацию, должны подумать, прежде чем это делать.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.