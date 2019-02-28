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Лукашенко: Международные договоры трещат по швам

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Договоры, которые обеспечивали баланс сил на планете, расходятся по швам. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом», сообщает телеканал «МИР 24».

В начале белорусский лидер призвал журналистов осознавать ответственность за каждое слово и понимать важность сохранения равновесия в обществе в условиях непростой международной обстановки

«Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и, на злобу дня информационной. По периметру нашей границы возникают новые точки напряженности, и только слепой этого не видит. Договоры, которые обеспечивали баланс сил на планете, расходятся по швам. В разгаре новая гонка вооружений», – сказал он.

При этом, по словам белорусского лидера, международное сообщество довольно избирательно реагирует на действия страну по укреплению собственной безопасности.

«Стоит реагировать на современные вызовы, заняться укреплением собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения и в международных политических кругах и на просторах интернета. Правда, тут действуют избирательно. Вот Польша истратит на оборону аж 50 млрд долларов. И тишина», – посетовал он.



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По мнению президента Беларуси, по периметру границы страны возникают новые точки напряженности, начинается новая гонка вооружений.
 
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