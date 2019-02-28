«Большой разговор с президентом»: прямая видеотрансляция

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщается с журналистами и экспертами в особом формате. Теперь в обсуждении актуальных тем, кроме журналистов, участвуют эксперты. Свое мнение могут выразить и простые граждане. Это будет уже вторая подобная встреча, сообщает телеканал «МИР 24».

Первый большой разговор с президентом прошел больше двух лет назад, 3 февраля 2017 года. Лукашенко с представителями СМИ и экспертным сообществом общался 7 часов 20 минут.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени, а также на сайте mir24.tv.

В подобном формате (не пресс-конференции, а именно диалога) президент Беларуси уже общался с прессой и экспертами в 2017 году. Тогда встреча продолжалась почти 7,5 часов.

На вопрос Белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Александр Лукашенко ответил очень развернуто. О взаимоотношениях Беларуси и России он говорил больше часа.

«Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Но в России разных сил море», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос МТРК «Мир».