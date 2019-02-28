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В Бресте KIA сбил переходившего дорогу 14-летнего подростка
Новости Беларуси. 28 февраля в Бресте около 16:40 произошёл наезд на несовершеннолетнего.
Как
Пешеход был госпитализирован.
По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Каменецком районе легковушка наехала на пешехода.
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Новости Беларуси. 28 февраля в Бресте около 16:40 произошёл наезд на несовершеннолетнего. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель за рулём KIA Rio...
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