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В Бресте KIA сбил переходившего дорогу 14-летнего подростка

01.03.2019 11:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 28 февраля в Бресте около 16:40 произошёл наезд на несовершеннолетнего.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель за рулём KIA Rio двигался по улице Советской в сторону проспекта Машерова. Возле дома № 126 автомобиль сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу в запрещённом месте.  

В Бресте KIA сбил переходившего дорогу 14-летнего подростка
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Пешеход был госпитализирован.  

По факту аварии ведётся проверка.  

В Бресте KIA сбил переходившего дорогу 14-летнего подростка
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На неделе в Каменецком районе легковушка наехала на пешехода. 

Гражданин получил смертельные травмы – здесь подробности.  
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 28 февраля в Бресте около 16:40 произошёл наезд на несовершеннолетнего.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель за рулём KIA Rio...
 
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