В Бресте KIA сбил переходившего дорогу 14-летнего подростка

Новости Беларуси. 28 февраля в Бресте около 16:40 произошёл наезд на несовершеннолетнего.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель за рулём KIA Rio двигался по улице Советской в сторону проспекта Машерова. Возле дома № 126 автомобиль сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу в запрещённом месте.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Пешеход был госпитализирован.

По факту аварии ведётся проверка.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На неделе в Каменецком районе легковушка наехала на пешехода.