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Белорусско-украинские учения пройдут на территории Полесского радиационно-экологического заповедника
Новости Беларуси. Спасатели Украины и Беларуси проведут совместные учения на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приграничные территории с самым высоким на планете уровнем радиационного загрязнения требуют особого внимания. Любое возгорание в зоне приводит к вторичному переносу радионуклидов.
Сергей Савинский, заместитель начальника отдела организации пожарно-спасательных работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:
Уже сейчас в регионе установлена наблюдательная вышка, приобретённая с привлечением международной помощи. Она обеспечит автоматический контроль участка в 15 квадратных километров по обе стороны границы.
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Белорусско-украинские учения пройдут на территории Полесского радиационно-экологического заповедника
Новости Беларуси. Спасатели Украины и Беларуси проведут совместные учения на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, сообщили в программе...
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