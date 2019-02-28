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Девушка привязала бывшего парня голышом к дереву и ограбила ради свадьбы с другим
Новости Китая. Китаянка привязала бывшего парня голым к дереву и ограбила, чтобы сыграть свадьбу с нынешним молодым человеком.
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Молодой человек предложил своей девушке сделку: она где-нибудь находит деньги, а он на ней женится. После этих слов Чжоу решила пойти на преступление.
Китаянка нашла своего бывшего 43-летнего парня. С момента их расставания прошло два года. Чжоу работала вместе с мужчиной и встречалась с ним, но захотела прекратить отношения, поскольку её коллега не был достаточно красив и умён.
Вскоре после этого женщина начала встречаться с другим парнем, но тот не умел экономить деньги, из-за чего Чжоу приходилось оказывать ему финансовую поддержку.
В итоге 20 октября 2018 года девушка появилась на пороге своего бывшего. Чжоу сказала, что она хочет возобновить отношения, мужчина обрадовался, взял 10 тысяч юаней (1,5 тысячи долларов) и пошёл по магазинам вместе с возлюбленной.
После покупок Чжоу предложила мужчине пойти на холм, где никого нет, чтобы интересно провести время. Гражданин согласился. Женщина предложила сыграть в «привязывание к дереву». Мужчина согласился.
Когда голый гражданин был достаточно крепко привязан к дереву, Чжоу забрала его одежду, деньги, телефон и ушла.
Через два часа мужчина смог освободиться. Спускаясь с холма, он нашёл своё нижнее бельё, надел его и отправился в полицию. Однако к моменту задержания Чжоу уже успела потратить почти все деньги своего бывшего.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за ограбление. Её молодой человек подозревается в содействии преступлению.
Весной 2018 года в Китае невеста проломила букетом потолок.
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Новости Китая. Китаянка привязала бывшего парня голым к дереву и ограбила, чтобы сыграть свадьбу с нынешним молодым человеком. Как сообщает SET News, 31-летняя...
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