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Девушка привязала бывшего парня голышом к дереву и ограбила ради свадьбы с другим

01.03.2019 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Китаянка привязала бывшего парня голым к дереву и ограбила, чтобы сыграть свадьбу с нынешним молодым человеком.  

Как сообщает SET News, 31-летняя женщина по фамилии Чжоу из провинции Гуйчжоу хотела выйти замуж за своего парня, но они оба были безработными. Паре не хватало денег даже на оплату съёмного жилья, которая обходилась им в 100 юаней (15 долларов).  

Молодой человек предложил своей девушке сделку: она где-нибудь находит деньги, а он на ней женится. После этих слов Чжоу решила пойти на преступление.  

Китаянка нашла своего бывшего 43-летнего парня. С момента их расставания прошло два года. Чжоу работала вместе с мужчиной и встречалась с ним, но захотела прекратить отношения, поскольку её коллега не был достаточно красив и умён.  

В Индии невеста ушла со свадьбы после того, как жених не смог решить простой пример  

Вскоре после этого женщина начала встречаться с другим парнем, но тот не умел экономить деньги, из-за чего Чжоу приходилось оказывать ему финансовую поддержку.  

Девушка привязала бывшего парня голышом к дереву и ограбила ради свадьбы с другим
Фото: setn.com  

В итоге 20 октября 2018 года девушка появилась на пороге своего бывшего. Чжоу сказала, что она хочет возобновить отношения, мужчина обрадовался, взял 10 тысяч юаней (1,5 тысячи долларов) и пошёл по магазинам вместе с возлюбленной.  

После покупок Чжоу предложила мужчине пойти на холм, где никого нет, чтобы интересно провести время. Гражданин согласился. Женщина предложила сыграть в «привязывание к дереву». Мужчина согласился.  

Когда голый гражданин был достаточно крепко привязан к дереву, Чжоу забрала его одежду, деньги, телефон и ушла.  

Через два часа мужчина смог освободиться. Спускаясь с холма, он нашёл своё нижнее бельё, надел его и отправился в полицию. Однако к моменту задержания Чжоу уже успела потратить почти все деньги своего бывшего.  

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за ограбление. Её молодой человек подозревается в содействии преступлению.  

Весной 2018 года в Китае невеста проломила букетом потолок.  

Видео с рушащимся потолком стало вирусным в соцсетях – здесь подробнее.  
 
 
Ссылка на источник 25
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Новости Китая. Китаянка привязала бывшего парня голым к дереву и ограбила, чтобы сыграть свадьбу с нынешним молодым человеком.   Как сообщает SET News, 31-летняя...
 
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