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Александр Лукашенко 1 марта встречается с представителями общественности и экспертного сообщества

01.03.2019 10:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Широко анонсируемая встреча Президента с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ собрала более 200 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 1 марта встречается с представителями общественности и экспертного сообщества

Сейчас в административном комплексе рядом с Дворцом Независимости работают и наши корреспонденты. На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.

Александр Лукашенко 1 марта встречается с представителями общественности и экспертного сообщества

Подробнее в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Широко анонсируемая встреча Президента с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ собрала...
 
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