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Александр Лукашенко 1 марта встречается с представителями общественности и экспертного сообщества
Новости Беларуси. Широко анонсируемая встреча Президента с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ собрала более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в административном комплексе рядом с Дворцом Независимости работают и наши корреспонденты. На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.
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Новости Беларуси. Широко анонсируемая встреча Президента с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ собрала...
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