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Пропавший в Столбцах 21-летний парень найден погибшим
Новости Беларуси. Пропавший в Столбцах 21-летний парень найден погибшим.
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Его тело обнаружено в лесном массиве недалеко от Столбцов.
По факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия.
Парень пропал 27 февраля – в среду.
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Новости Беларуси. Пропавший в Столбцах 21-летний парень найден погибшим. По информации УВД Миноблисполкома, мероприятия по установлению местонахождения...
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