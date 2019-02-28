Кто из минчан покупает клубнику по 25 рублей и персики по 85, когда средняя зарплата 1380 рублей

Средняя зарплата минчан в январе заметно упала. В этот раз столичным работникам в среднем начислили 1 379,5 рубля, а в декабре — 1567 рублей. Несмотря на то, что платежеспособность минчан упала, на рынке и в магазинах появляется все больше дорогой экзотики — греческой клубники, малины, персиков. FINANCE.TUT.BY узнал, как часто покупают минчане дорогие овощи и фрукты и посчитал, сколько и чего могут купить жители в столице на среднюю зарплату.





За месяц цены на столичном Комаровском рынке если и изменились, то незначительно. Больше всего подорожали огурцы и бананы. Килограмм первых еще месяц назад можно было купить в среднем за 5 рублей. Сейчас средняя цена 6,5 — 7 рублей. Бананы прибавили в цене 50 копеек и стали стоит 2,5 рубля.





На несколько копеек подешевела картошка, капуста и яблоки. Кстати довольно неплохие отечественные яблоки сейчас можно найти по цене 80−90 копеек.





На рынке чувствуется, что зима закончилась. На прилавках появилась первая греческая клубника по 25 рублей за килограмм. То есть на «чистую» среднюю зарплату ее можно купить всего 47 кило.





Голубику, малину, ежевику, красную смородину продают в маленьких коробочках по 10−15 рублей.





Привезли и персики с нектаринами по 85 рублей. И на среднюю минскую зарплату за вычетом налогов их можно купить 13 килограммов. Судя по тому, что коробка полная, то они не особым спросом пользуются.





— Люди берут клубнику и другие ягоды, — говорит продавец одной из торговых точек. — Есть постоянные покупатели, которые занимаются изготовлением тортов под заказ. К 14 февраля покупали. Берут в основном коробочку. Еще инжир свежий покупают, тоже для украшения выпечки. Говорят, конечно, что дорого. Но у нас и закупка дорогая, накрутка минимальная. Некоторые говорят, что в магазинах дешевле видели. Но я уверена, что там и вес упаковки меньше. Сейчас еще дешевых ягод нет.





Цены на мясо и птицу не изменились. Продавцы говорят, что продают даже дешевле, чем написано на ценниках.

— Грудинку по 8 отдаю, — рассказывает женщина, торгующая свининой. — Да и на все остальное скидку делаю. У людей особо денег нет.





Для подсчетов мы взяли номинальную начисленную среднюю заработную плату минских работников, то есть «грязную». В декабре она составляла 1567 рублей. Вычли из нее 13% подоходного налога и 1% отчислений в ФСЗН. «Чистыми» получилось 1 347,6 рубля. Те же вычеты мы сделали и из средней зарплаты за январь, которая была 1 379,5 рубля. В итоге получилось около 1 186 рублей.





Цены на продукты для сравнения мы взяли актуальные на 29 января и 27 февраля средние по Комаровскому рынку, потому что примерно такие же они и во многих столичных магазинах.

Несмотря на то, что цены на продукты практически не изменились, из-за снижения зарплаты их купить в январе можно было гораздо меньше. К пример, помидоров в декабре выходило 270 кило, а в январе — 237. Если перевести зарплату в колбасу, то в декабре минчане могли купить ее 56 кило, а в январе 49.