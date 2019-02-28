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Дела за белые листы бумаги отправили на доработку

01.03.2019 10:49 — Разное | Партизан  
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Вечером 28 февраля правозащитникам стало известно, что суд Заводского района г. Минска отправил протоколы административного правонарушения активистов Дмитрия Полиенко и Анастасии Гусевой по ст. 23.34 КоАП на доработку. Суд у Анастасии Гусевой закончился в 18:40.

"Изучив материалы дела, судья сразу объявила перерыв. А потом материалы дела отправили для устранения недостатков", - сообщают активисты правозащитникам "Весны".

До суда они находились в ИВС. Известно, что Анастасии Гусевой не давали возможности встретиться с адвокатом. Со своим защитником она смогла встретиться только на суде.


Напомним, Заводской РОВД Минска 26 февраля составил на активистов протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка о проведении массовых мероприятий) за фото с белыми листами бумаги возле РУВД, на которые позже активисты добавили надписи.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 28 февраля правозащитникам стало известно, что суд Заводского района г. Минска отправил протоколы административного правонарушения активистов Дмитрия...
 
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