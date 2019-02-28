Дела за белые листы бумаги отправили на доработку

Весны ". "Изучив материалы дела, судья сразу объявила перерыв. А потом материалы дела отправили для устранения недостатков", - сообщают активисты правозащитникам "".





До суда они находились в ИВС. Известно, что Анастасии Гусевой не давали возможности встретиться с адвокатом. Со своим защитником она смогла встретиться только на суде.









Напомним, Заводской РОВД Минска 26 февраля составил на активистов протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка о проведении массовых мероприятий) за фото с белыми листами бумаги возле РУВД, на которые позже активисты добавили надписи.