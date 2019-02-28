- Если говорить в целом об игре минского «Динамо», к сожалению, команда показала наихудший результат в своей истории – это предпоследнее место в своей конференции. Сегодня об этом поднимался вопрос, в том числе, и в разговоре с президентом. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то кардинальные меры в межсезонье? Может это быть обновление тренерского штаба, усиление игроками новыми?





– Мы будем делать все, чтобы демонстрировать лучший хоккей в следующем сезоне. Все, подчеркиваю. Я уже сказал и про руководство, и про спортсменов, и про тренеров. Это будет комплекс мер, которые мы начнем реализовывать буквально, – сказал Шуневич в передаче «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1».