Лукашенко проводит встречу с представителями общественности и СМИ

Началась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ , передает корреспондент БЕЛТА.

«Большой разговор с Президентом» проходит в выставочном центре «Белэкспо». Его участниками стали более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий. В зале также присутствуют руководители государственных органов и члены правительства.

Прямую трансляцию «Большого разговора с Президентом» ведут телеканалы « Беларусь 1» и « Беларусь 24». Онлайн-вещание также доступно на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by. Аудиотрансляцию в режиме реального времени организовал Первый национальный канал Белорусского радио.