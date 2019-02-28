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Лукашенко проводит встречу с представителями общественности и СМИ

01.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Лукашенко проводит встречу с представителями общественности и СМИНачалась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Большой разговор с Президентом» проходит в выставочном центре «Белэкспо». Его участниками стали более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий. В зале также присутствуют руководители государственных органов и члены правительства.

Прямую трансляцию «Большого разговора с Президентом» ведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Онлайн-вещание также доступно на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by. Аудиотрансляцию в режиме реального времени организовал Первый национальный канал Белорусского радио.

www.belta.by

 
 
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Началась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает...
 
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