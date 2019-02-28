Пропавший в Столбцах следователь найден повешенным

Милиция объявила о прекращении розыска пропавшего в среду, 27 февраля, местного жителя Станислава Бетя. Он погиб.

21-летний парень днем ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками.

Как сообщили в милиции, тело молодого человека было найдено в лесу. Обстоятельства гибели не сообщаются, пишут Naviny.by.

По словам местных жителей, молодой человек был обнаружен повешенным.

В прошлом году Беть окончил академию МВД, работал следователем в Столбцах. В СК эту информацию подтвердили, сообщает Радио «Свобода».

Станислава Бетя искала милиция и волонтеры отряда «Ангелы». 4 марта ему исполнилось бы 22 года.

Идет проверка обстоятельств смерти.