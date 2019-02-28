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Пропавший в Столбцах следователь найден повешенным
Милиция объявила о прекращении розыска пропавшего в среду, 27 февраля, местного жителя Станислава Бетя. Он погиб.
21-летний парень днем ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками.
Как сообщили в милиции, тело молодого человека было найдено в лесу. Обстоятельства гибели не сообщаются,
По словам местных жителей, молодой человек был обнаружен повешенным.
В прошлом году Беть окончил академию МВД, работал следователем в Столбцах. В СК эту информацию подтвердили,
Станислава Бетя искала милиция и волонтеры отряда «Ангелы». 4 марта ему исполнилось бы 22 года.
Идет проверка обстоятельств смерти.
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Милиция объявила о прекращении розыска пропавшего в среду, 27 февраля, местного жителя Станислава Бетя. Он погиб. 21-летний парень днем ушел из дома и перестал...
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