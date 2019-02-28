Александр Лукашенко: позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого

«Большой разговор с Президентом» проходит в выставочном центре «Белэкспо». Его участниками стали более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий. В зале также присутствуют руководители государственных органов и члены правительства.

«Большой разговор с Президентом» очень важен не только потому, что это прекрасная возможность подвести итоги 2018 года и обсудить самые яркие, резонансные события с белорусскими и зарубежными журналистами и экспертами. «Еще один немаловажный аспект в том, что, как вы знаете, в середине весны Президент традиционно обращается с Посланием к народу и парламенту. В разрезе подготовки к данному мероприятию (а это всегда программный, очень важный документ для всей страны) мы также воспринимаем «Большой разговор», — сказала она. — Это для Президента своего рода лакмусовая бумажка — возможность получить обратную связь, в первую очередь от людей, так как в интернете сейчас проходят многочисленные опросы на тему, что волнует сегодня наше общество». Как отметила накануне мероприятия пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт,очень важен не только потому, что это прекрасная возможность подвести итоги 2018 года и обсудить самые яркие, резонансные события с белорусскими и зарубежными журналистами и экспертами. «Еще один немаловажный аспект в том, что, как вы знаете, в середине весны Президент традиционно обращается с Посланием к народу и парламенту. В разрезе подготовки к данному мероприятию (а это всегда программный, очень важный документ для всей страны) мы также воспринимаем «Большой разговор», — сказала она. — Это для Президента своего рода лакмусовая бумажка — возможность получить обратную связь, в первую очередь от людей, так как в интернете сейчас проходят многочисленные опросы на тему, что волнует сегодня наше общество».

Прямую трансляцию «Большого разговора с Президентом» ведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Онлайн-вещание также доступно на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by. Аудиотрансляцию в режиме реального времени организовал Первый национальный канал Белорусского радио.

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Позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

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Александр Лукашенко: по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности По периметру белорусской границы возникают новые точки напряженности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА. «Мы против любых проявлений агрессий — как военных, так и информационных, — сказал Александр Лукашенко. — По периметру нашей границы возникают новые точки напряженности».

*** Беларуси и России необходимо быть вместе — Александр Лукашенко Беларуси и России необходимо быть вместе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА. «Нам необходимо быть вместе», — заявил Александр Лукашенко. *** Александр Лукашенко: у Путина и огромной России нет намерений поглотить Беларусь У России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА. «Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.