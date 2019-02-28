Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль начал день с подорожания к доллару и евро, биткойн -6.97.

В начале торгов доллар слабо подешевел на 0,03 копейки и стоит 2,1381 рубля.

У евро падение пока составляет 0,26 копейки, актуальная цена — 2,4310.

Российский рубль медленно встает, он прибавил пока ко вчерашней цене 0,27 копейки и торгуется по 3,2490 за сотню.

Bitcoin − 3828.97$ (-6.97);

Bitcоin Cash/ВСС – 130.23$ (-1.29);

DigitalCash − 84.53$ (+1.96);

Еthеreum − 136.41$ (-0.48);

ZCаsh − 52.24$ (+0.02);

Monеro − 48.32$ (+0.11).



