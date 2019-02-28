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Обвисшие карнизы, сломанные шкафы, отсутствие замков. Что увидели проверяющие в минских общежитиях

01.03.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
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При проверке общежитий в Советском районе выявлено много нарушений, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре района. Какие именно — в материале.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Прокуратура, инспекция по делам несовершеннолетних и МЧС проверили четыре общежития учреждений профессионально-технического и среднего специального образования в Советском районе. В них в том числе живут подростки, состоящие на учете в ИДН.

Так, в двух общежитиях имелись недостатки в их эксплуатации и содержании, поддержании порядка. В дверях комнат несовершеннолетних отсутствовали замки, что не обеспечивало сохранность их личных вещей и имущества. В неисправном состоянии были оборудование и мебель в комнатах. Обвисшие карнизы, сломанные шкафы и кровати создавали опасность получения травм несовершеннолетними. Меры для их замены своевременно не принимались.

В общежитии одного из профессионально-технических колледжей не было контроля за соблюдением чистоты и порядка в жилых помещениях, местах общего пользования и кабинах лифта. Проживающие там подростки пояснили, что культурно-массовая и спортивная работа с ними не проводится. В холлах, комнатах отдыха, местах для объявлений информация об этом также отсутствовала.

Долгое время не улучшались жилищные и бытовые условия. Кроме того, должным образом не была организована индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ИДН. Проверяющие также выявили упущения и в организации пропускного режима, в том числе в ночное время, и нарушения требований пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки прокуратура внесла представление директору этого учреждения образования, в общежитии которого выявлен ряд нарушений, и потребовала их устранить. Также она предложила меры по улучшению качества проводимой работы с подростками, живущими в общежитии.

За допущенные нарушения два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание.

 
Теги: Минск
 
 
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