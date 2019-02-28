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Лукашенко уверен, что у РФ нет намерения инкорпорировать Беларусь

01.03.2019 11:01 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что у властей России нет намерения включить республику в состав РФ.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это", - сказал А.Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Поэтому я вам искренне и честно говорю  - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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