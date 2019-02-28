Лукашенко обеспокоен тратами Польши на оборону

Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен большими тратами Польши на оборону, но обещает, что с территории Беларуси угрозы для соседей исходить не будет.

"Наша добрая соседка Польша до 2026 года на оборону истратит $50 млн. И реакция (мирового сообщества – ИФ) – тишина. Нормально, все нормально (…) Я не знаю, зачем Польша усиливает свою оборону", - заявил А. Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

"Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси – я не говорю, что от нас – с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов. Прежде всего в отношении Польши. Нам это не нужно", – подчеркнул президент.

При этом глава государства обратил внимание на двойные стандарты у мирового сообщества по отношению к вопросу укрепления обороноспособности разных стран.

"В разгаре новая гонка вооружений. И стоит отреагировать на современные вызовы - сделать шаг на укрепление собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения в международных политических кругах", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, если бы завтра прошла новость, что "Россия какой-то там полк отдельный (размещает – ИФ), гвалт был бы".

"Вот вам и отношение к двум факторам", - добавил президент Беларуси.