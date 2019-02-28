"Звери" привезут в Минск новый альбом "10"

20 апреля группа "Звери" даст большой сольный концерт во Дворце спорта с программой "Новый альбом + все хиты". Это первый концерт коллектива в Минске после выхода нашумевшего фильма "Лето".



"Звери" – это дикая энергетика и бунтарство, существующее уже больше 17 лет. Всегда эффектные шоу, хиты, эксперименты с рок-н-роллом и никогда не прекращающееся движение вперед.

2018 год в истории группы "Звери" стал особенным. Тур "Друзья по палате", сразу два диска с новыми песнями и, конечно же, кинодебют Ромы Зверя, который в фильме Кирилла Серебренникова "Лето" убедительно сыграл лидера группы "Зоопарк" Майка Науменко. Но и это не все – за саундтрек к ленте Рома Зверь и гитарист "Зверей" Герман Осипов получили награду на Каннском кинофестивале.

В Минске "Звери" представят вышедший недавно юбилейный альбом "10", где коллектив продемонстрировал рок во всем его разнообразии. Важная часть программы – хиты за всю карьеру группы, включая знакомые всем "До скорой встречи", "Районы-кварталы", "Напитки покрепче" и многие другие.

Группа "Звери" с программой "Новый альбом + все хиты"

20 апреля, 20:00, Дворец спорта

Билеты: танцпол – Br58, фан-зона – Br70, сидячие – от Br48.

Продажа: Chg.by , Ticketpro.by , Kvitki.by

Инфолиния: +375 29 389-86-16