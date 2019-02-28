ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Звери" привезут в Минск новый альбом "10"

01.03.2019 10:44 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

20 апреля группа "Звери" даст большой сольный концерт во Дворце спорта с программой "Новый альбом + все хиты". Это первый концерт коллектива в Минске после выхода нашумевшего фильма "Лето".

"Звери" привезут в Минск новый альбом "10"
"Звери" – это дикая энергетика и бунтарство, существующее уже больше 17 лет. Всегда эффектные шоу, хиты, эксперименты с рок-н-роллом и никогда не прекращающееся движение вперед.

2018 год в истории группы "Звери" стал особенным. Тур "Друзья по палате", сразу два диска с новыми песнями и, конечно же, кинодебют Ромы Зверя, который в фильме Кирилла Серебренникова "Лето" убедительно сыграл лидера группы "Зоопарк" Майка Науменко. Но и это не все – за саундтрек к ленте Рома Зверь и гитарист "Зверей" Герман Осипов получили награду на Каннском кинофестивале.

В Минске "Звери" представят вышедший недавно юбилейный альбом "10", где коллектив продемонстрировал рок во всем его разнообразии. Важная часть программы – хиты за всю карьеру группы, включая знакомые всем "До скорой встречи", "Районы-кварталы", "Напитки покрепче" и многие другие.

Группа "Звери" с программой "Новый альбом + все хиты"

20 апреля, 20:00, Дворец спорта

Билеты: танцпол – Br58, фан-зона – Br70, сидячие – от Br48.

Продажа: Chg.by, Ticketpro.by, Kvitki.by

Инфолиния: +375 29 389-86-16

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 апреля группа "Звери" даст большой сольный концерт во Дворце спорта с программой "Новый альбом + все хиты". Это первый концерт коллектива в Минске после выхода...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка похудела со 105 кг, и ее историю назвали лучшей в конкурсе «До и после»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика