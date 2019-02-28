Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта проводит встречу с белорусскими и зарубежными СМИ и с представителями общественности.

В мероприятии принимают участие более 200 человек – журналисты, политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий.

ЛУКАШЕНКО ОБЕСПОКОЕН ТРАТАМИ ПОЛЬШИ НА ОБОРОНУ

А.Лукашенко обеспокоен большими тратами Польши на оборону, но обещает, что с территории Беларуси угрозы для соседей исходить не будет.

"Наша добрая соседка Польша до 2026 года на оборону истратит $50 млн. И реакция (мирового сообщества – ИФ) – тишина. Нормально, все нормально (…) Я не знаю, зачем Польша усиливает свою оборону", - заявил глава государства.

"Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси – я не говорю, что от нас – с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов. Прежде всего в отношении Польши. Нам это не нужно", – подчеркнул президент.

При этом он обратил внимание на двойные стандарты у мирового сообщества по отношению к вопросу укрепления обороноспособности разных стран.

"В разгаре новая гонка вооружений. И стоит отреагировать на современные вызовы - сделать шаг на укрепление собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения в международных политических кругах", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, если бы завтра прошла новость, что "Россия какой-то там полк отдельный (размещает – ИФ), гвалт был бы".

"Вот вам и отношение к двум факторам", - добавил президент.

У РОССИИ НЕТ НАМЕРЕНИЯ ИНКОРПОРИРОВАТЬ БЕЛАРУСЬ

А.Лукашенко уверен, что у властей России нет намерения включить республику в состав РФ.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это", - сказал глава государства.

"Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - добавил он.

ЛУКАШЕНКО СОГЛАСЕН НА ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ С ЭМИССИОННЫМ ЦЕНТРОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Президент заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль".

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин - ИФ) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - заявил А. Лукашенко.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра. "И главное - эмиссионный центр. Он (В.Путин - ИФ) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - передал А.Лукашенко свой диалог с российским президентом.

РФ СПЕРВА НУЖНО РЕШИТЬ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ "РЕБРОМ СТОЯТ", ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

Президент считает, что Беларусь и РФ должны сперва разрешить все проблемные вопросы в отношениях, прежде чем рассуждать об объединении двух стран.

"Давайте снимем все проблемы (…) - проблемы, которые ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то объединениях даже говорить не должны", - заявил А.Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что "пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем".

Он напомнил, что стороны создали рабочие группы по вопросам интеграции. "Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, а мы готовы хоть завтра начать работу", - заметил глава государства.

"Пока в этом направлении работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы", - сказал президент.

БЕЛАРУСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛА НАХЛЕБНИКОМ РОССИИ И НЕ БУДЕТ

Беларусь никогда не была и не будет нахлебником России, заявил А.Лукашенко.

"Хватит нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем", - сказал президент.

"И знаете, когда народ это слышит, не хочется никаких союзов", - добавил он.