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До 30 гб, перенос остатков трафика и целый набор безлимитов: velcom представил новое поколение "Комфортов"

01.03.2019 10:32 — Разное | Интерфакс  
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velcom запустил новое поколение "Комфортов". В тарифных планах обновленной линейки увеличены объемы включенного интернет-трафика, добавлена возможность его переноса на следующий месяц, а также предусмотрены различные опции безлимитного интернета, позволяющие окончательно адаптировать выбранный тариф под себя.

"Комфортных" тарифных планов теперь четыре: "Комфорт S", "Комфорт М", "Комфорт L" и "Комфорт XL". В зависимости от выбранного тарифа варьируется объем включенного в абонентскую плату интернет-трафика – от 1 до 30 ГБ, а также количество включенных минут для звонков в другие сети – от 50 минут до неограниченного количества. Кроме того, все "Комфорты" объединяет ставший уже традиционным безлимит звонков внутри сети velcom. При этом абоненты также могут подключить голосовой безлимит для звонков в другие сети за 6,90 рубля в месяц.

До 30 гб, перенос остатков трафика и целый набор безлимитов: velcom представил новое поколение "Комфортов"
Если интернет-трафика в выбранном тарифе недостаточно, пользователям новых "Комфортов" доступны для подключения дополнительные пакеты интернет-трафика – от 500 МБ до 3 ГБ.

Абонентам, которые предпочитают пользоваться безлимитным интернетом, в дополнение к своему интернет-трафику, включенному в пакет, теперь предоставляется возможность подключения одной из двух опций безлимита на выбор. Так, за Br2,90 в месяц можно подключить безлимитный интернет на скорости 512 Кбит/с (данной скорости достаточно, например, для использования мессенджеров), а за Br5,90 в месяц – на скорости до 1 Мбит/с. Пакет интернет-безлимита со скоростью до 1 Мбит/с станет доступен для подключения в ближайшие недели и позволит просматривать "нетяжелый" контент, использовать социальные сети и мессенджеры.

Одним из самых ожидаемых нововведений стал перенос неиспользованного интернет-трафика на следующий месяц. Неизрасходованные гигабайты, включенные в абонплату, теперь не "сгорят" с началом очередного расчетного периода, а будут добавлены к новому ежемесячному пакету на следующий месяц.

И наконец, всем абонентам нового поколения "Комфортов" стали доступны для подключения безлимитные интернет-пакеты для использования мессенджеров (Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook messenger), социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, "Одноклассники", Tinder), музыкальных сервисов (Apple Music, SoundCloud, Google Play Music, BOOM), а также видеосервиса YouTube. Кстати, на более "тяжелых" тарифных планах "Комфорт L" и "Комфорт XL" безлимит на соцсети и мессенджеры входит в абонентскую плату!

Особенности

Комфорт S

Комфорт M

Комфорт L

Комфорт XL

Минуты внутри сети

Безлимит

Минуты в другие сети

50

100

300

Безлимит

Интернет-трафик

1 ГБ

7 ГБ

15 ГБ +

Безлимит на социальные сети и мессенджеры

30 ГБ +

Безлимит на социальные сети и мессенджеры

Перенос интернет-трафика, включенного в абонплату

До 1 ГБ

До 7 ГБ

До 15 ГБ

До 30 ГБ

Стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонплату

1 коп.

Абонентская плата (в момент подключения/ через 90 дней), руб./мес.

8,90 / 11,90

15,90 / 19,90

19,90 / 25,90

29,90 / 37,90

"Мы постоянно следим за тем, как меняются потребности наших абонентов в пакетных предложениях, именно поэтому сегодня мы вывели на рынок обновленные "Комфорты". Как и прежде, нашим абонентам не нужно считать минуты разговоров внутри сети velcom, они у нас безлимитные, а вот интернет-трафика стало значительно больше", – прокомментировала перемены заместитель генерального директора по потребительскому сегменту velcom Ирина Савина.

"Добавились опции неограниченного трафика на мессенджеры и социальные сети, YouTube и просто безлимитный интернет-трафик на различных скоростях. При этом, несмотря на сформированные в линейке пакеты, пользователи нового поколения "Комфортов" получили возможность настроить свой "Комфорт" лично под себя, определив, в какой период времени, в каких объемах и на каких условиях они будут пользоваться основными и дополнительными опциями, чтобы рационально управлять своими расходами на мобильную связь", – добавила она.

Действующие абоненты velcom смогут перейти на новые "Комфорты", руководствуясь привычной схемой: при выборе тарифа с эквивалентной абонплатой и выше смена тарифа будет бесплатной. Для новых абонентов предусмотрена сниженная абонентская плата на 90 дней: с учетом скидки она составит Br8,90, 15,90, 25,90 и 29,90 в месяц соответственно.

 
 
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velcom запустил новое поколение "Комфортов". В тарифных планах обновленной линейки увеличены объемы включенного интернет-трафика, добавлена возможность его переноса...
 
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