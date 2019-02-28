ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ снизил цену на газ для производителей стройматериалов на 27,2%

01.03.2019 10:30 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 1 марта 2019 года снизило цену на природный газ для энергоемких производителей стройматериалов.

Как сказано в сообщении МАРТ, "с 1 марта 2019 г. для данной новой энергоемкой группы потребителей отпускная цена на природный газ будет понижена с Br533,72 до Br388,76 за 1000 куб. м". Таким образом, цена на газ для этой группы промпотребителей снижена на 27,2%.

Данный уровень цены на природный газ установлен для иных энергоемких групп потребителей природного газа – производителей изделий из гипса, цемента, стеновых блоков, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, хозяйственных керамических изделий, листового стекла.

Как сообщалось, в феврале МАРТ принял решение о снижении базовой внутренней цены на газ на 3% по сравнению с ценой 2018 года до Br533,72 (при курсе белорусского рубля к доллару США на 1 января 2019 года в размере Br2,1598). По данным МАРТ, в долларовом эквиваленте цена на газ снижена на 10,4% - с $275,87 до $247,12 за 1 тыс. куб.м.

Снижение цены на газ для промпотребителей стало возможным в связи с сокращением перекрестного субсидирования и увеличения цены на газ для населения в прошлом году на 25,6%.

По данным Белстата, в 2018 году Беларусь импортировала из России 20,33 млрд природного газа (рост на 6,9%). Цена импорта газа снизилась на 9,4% - до $132,4 за 1 тыс. куб.м. В стоимостном выражении импорт газа составил $2,69 млрд, сократившись на 3,2%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 1 марта 2019 года снизило цену на природный газ для энергоемких производителей стройматериалов. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 миллиардов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика