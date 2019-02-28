МАРТ снизил цену на газ для производителей стройматериалов на 27,2%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 1 марта 2019 года снизило цену на природный газ для энергоемких производителей стройматериалов.

Как сказано в сообщении МАРТ, "с 1 марта 2019 г. для данной новой энергоемкой группы потребителей отпускная цена на природный газ будет понижена с Br533,72 до Br388,76 за 1000 куб. м". Таким образом, цена на газ для этой группы промпотребителей снижена на 27,2%.

Данный уровень цены на природный газ установлен для иных энергоемких групп потребителей природного газа – производителей изделий из гипса, цемента, стеновых блоков, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, хозяйственных керамических изделий, листового стекла.

Как сообщалось, в феврале МАРТ принял решение о снижении базовой внутренней цены на газ на 3% по сравнению с ценой 2018 года до Br533,72 (при курсе белорусского рубля к доллару США на 1 января 2019 года в размере Br2,1598). По данным МАРТ, в долларовом эквиваленте цена на газ снижена на 10,4% - с $275,87 до $247,12 за 1 тыс. куб.м.

Снижение цены на газ для промпотребителей стало возможным в связи с сокращением перекрестного субсидирования и увеличения цены на газ для населения в прошлом году на 25,6%.

По данным Белстата, в 2018 году Беларусь импортировала из России 20,33 млрд природного газа (рост на 6,9%). Цена импорта газа снизилась на 9,4% - до $132,4 за 1 тыс. куб.м. В стоимостном выражении импорт газа составил $2,69 млрд, сократившись на 3,2%.