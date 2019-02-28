Би-2 выпустили ретро-альбом, который просто не сможет вам не понравиться!

Сегодня состоялся релиз нового издания — «Нечетный воин 4. Часть 2. Retro edition». Этот проект, в котором помимо Би-2 всегда принимают участие друзья и коллеги группы по музыкальному цеху, существует уже более 15 лет. И да: скоро у Би-2 концерт в Минске , не забыли?





В создании очередной его части, песни для которой были написаны бессменным автором «Нечетного воина» Михаилом Карасевым, приняли участие: Настя Полева, Варя Демидова, Евгений Маргулис, Андрей Макаревич, Маша Макарова, Валерий Сюткин, Муся Тотибадзе и Елена Кауфман.

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Шура Би-2 делится:

— Песни для «Нечетного воина 4» создавались в течение 5 лет, мы записывали и сводили их в разных странах, в разных студиях — в Австралии, Америке и Великобритании, где в легендарной студии на Abbey Road также прошел и мастеринг пластинки. И наконец-то пришло время показать, что у нас получилось. Мы назвали эту часть проекта Retro Edition, потому что по звуку и по духу — это музыка 70-х, которой не было в Советском Союзе. А наши друзья из лондонской студии Abbey Road охарактеризовали звучание, как «психоделическое кантри» — тоже отличное определение.

Первый сингл «Нечетного воина 4», песня и lyric video «Унисон», был представлен слушателям и зрителям еще до релиза альбома:

Специально для предстоящих концертов в Беларуси Би-2 подготовили новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, все greatest hits Би-2. Ярким украшением вечера станет специальный гость шоу — финалистка телешоу «Голос», певица и композитор Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и «Мой рок-н-ролл».

Продолжительность концерта — 2 часа 30 минут без антракта. Билеты уже в продаже. Минск, 29 марта 2019 г. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY «Минск-Арена», 20.00 Стоимость билетов: от 44 до 250 рублей Гомель, 31 марта 2019 г. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY Ледовый дворец, 19.00. Стоимость билетов: от 45 до 120 рублей.

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