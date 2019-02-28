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Лукашенко: СМИ должны чувствовать грань допустимого

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями прессы, общественности и экспертного сообщества, сообщает телеканал «МИР 24».

«Хотелось бы, чтобы СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого, грань, за которой нарушается равновесие в обществе, понимали ответственность за каждое сказанное слово», – сказал президент.

«Мир и порядок в стране не стоят профессиональных амбиций», – заключил Лукашенко.

Одной из целью сегодняшней встречи президент Беларуси назвал необходимость «восполнить недостаток достоверной информации» по отдельным вопросам.  

«Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории. Одна из причин – так называемые фейковые новости. Они мгновенно некоторые из них опровергаются, но градус напряжения в обществе не падает», – отметил Лукашенко.

Дезинформация и информационные вбросы по вопросам большой политики, по его мнению, могут быть особенно опасны. В качестве сдерживающего фактора, по мнению президента, могут выступить «авторитетные издания и журналисты, которые еще соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали, уважают свою аудиторию, стремятся к работе, к точности и максимальной объективности».

Лукашенко напомнил участникам «Большого разговора», что внешняя политика Беларуси многовекторная. «Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и информационной на злобу дня», – подчеркнул Лукашенко.
 

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 по московскому времени.




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Такое заявление сделал президент Беларуси в ходе встречи с представителями прессы и общественности.
 
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