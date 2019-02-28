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«АвтоВАЗ»: произведено 300 тысяч Lada Vesta
Пресс-служба российского автопроизводителя рапортовала о том, что вчера был выпущен 300-тысячный автомобиль семейства Lada Vesta.
Юбилейным экземпляром, сошедшим с конвейера 28 февраля, стал универсал Vesta SW цвета «карфаген» в комплектации Luxe с двигателем объемом 1,6 л (106 л.с.) и «механикой». Производство Vesta стартовало чуть больше 3 лет назад, в сентябре 2015 года. Сегодня в это семейство входит в общей сложности 6 различных версий — седан, его «внедорожный» вариант Vesta Cross, универсал Vesta SW и «приподнятая» версия SW Cross, битопливная Vesta CNG и новинка этого года — «разогретый» седан
В Беларуси цены на Vesta начинаются от 20 тысяч рублей за седан и 23 290 рублей за универсал.
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Пресс-служба российского автопроизводителя рапортовала о том, что вчера был выпущен 300-тысячный автомобиль семейства Lada Vesta.
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