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Лукашенко прокомментировал идею единой валюты Союзного государства

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласен с идеей ввести единую валюту для Союзного государства, однако тут есть некоторые проблемы. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с президентом», сообщает телеканал «МИР 24».

В ходе общения с журналистами и экспертами Лукашенко выразил свое отношение по поводу единой валюты Союзного государства.

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин – ИФ) мне риторически говорит – конечно же, это будет рубль. Я говорю – конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – отметил Лукашенко.

Главной проблемой белорусский лидер назвал вопрос о месте эмиссионного центра новой валюты. По его мнению, для этой роли лучше всего подойдет Санкт-Петербург.

«И главное – эмиссионный центр (где будет расположен – ред.)? Он (Путин – ред.) мне говорит: «Что, в Минске будет? Я говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где будет расположен этот эмиссионный центр, «пусть будет в Питере». «Родина президента РФ, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», - заявил Лукашенко.



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский лидер неоднократно обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным, однако прийти к консенсусу по ряду вопросов пока не удалось.
 
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