Лукашенко прокомментировал идею единой валюты Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласен с идеей ввести единую валюту для Союзного государства, однако тут есть некоторые проблемы. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с президентом», сообщает телеканал «МИР 24».

В ходе общения с журналистами и экспертами Лукашенко выразил свое отношение по поводу единой валюты Союзного государства.

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин – ИФ) мне риторически говорит – конечно же, это будет рубль. Я говорю – конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – отметил Лукашенко.

Главной проблемой белорусский лидер назвал вопрос о месте эмиссионного центра новой валюты. По его мнению, для этой роли лучше всего подойдет Санкт-Петербург.