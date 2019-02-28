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Лукашенко: Общей валютой должен быть не российский, и не белорусский рубль

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь не против введения в Союзном государстве общей валюты, сказал президент Александр Лукашенко в пятницу в ходе «Большого разговора» с прессой и экспертами, передает телеканал «МИР 24».

«Сегодня нам предлагают валюту. Мы – за, коль уж касаться этого вопроса. Владимир Владимирович мне как-то риторически сказал, что, конечно, это будет рубль. Я отвечаю: «Конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер? Но это будет и не российский, и не белорусский рубль. Если он будет, то это будет наш общий рубль», – отметил Лукашенко.

Где именно будет находиться эмиссионный центр, по мнению Лукашенко, не так важно. На предположение Путина, что этот центр будет расположен в Минске, президент Беларуси, по его словам, ответил: «Нет, в Смоленске». «Неважно, где он будет. Пусть будет в Петербурге. Родина президента России – мой любимый город, Ленинград, Петербург», – добавил Лукашенко.

При этом в ходе «Большого разговора» президент Беларуси напомнил о проблемах, с которыми столкнулась страна после развала Советского Союза. Властям республики пообещали, «что рубль останется, Россия из рублевой зоны не выйдет», – отметил Лукашенко.

«Мы работали, поставляли, платили рублями. Потом Россия одномоментно вышла из рублевой зоны, а мы остались с рублями, которые никому уже не были нужны. Мы потеряли огромнейшее количество денежных средств. Население наше обанкротилось, потеряло все деньги, которые были накоплены. Это что мы сделали? Нет!», – напомнил президент Беларуси.
 

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 по московскому времени.



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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«Конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер?» – сказал президент Беларуси в ходе «Большого разговора» с прессой.
 
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