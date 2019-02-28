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Начинающих предпринимателей ждут 6 марта в Жодино

01.03.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Начинающих предпринимателей ждут 6 марта в Жодино
АиФ

Стартап-школа Жодино – это новый некоммерческий проект. Его цель - помочь начинающим предпринимателям реализовать их креативную бизнес-идею и запустить собственный стартап.

Каждое занятие в Стартап-школе будут проводить разные успешные белорусские предприниматели. Они на своих ошибках и успехах научились запускать бизнес и управлять им, а теперь поделятся своим опытом с новичками.


Начинающих предпринимателей ждут 6 марта в Жодино
Фото: АиФ

Первое занятие сезона проведет Ян Сташкевич - сооснователь Ragoo Media, экс-руководитель SMM-отдела в "Трансформатор", который поделится своим опытом и профессиональными секретами. 

Ян Сташкевич выступит с темой "Почему SMMщики вымерли и что нам делать с соцсетями в 2019 году?"

В ходе мастер-класса он расскажет о своём пути и о важных аспектах SMM-сферы.       

Стартап-школа будет полезна для вас, если:

- Вы мечтаете реализовать креативную бизнес-идею.

- Вы предприниматель и ищете новые возможности.

- Вам надоело работать по найму, и вы планируете запустить стартап.

- Вам нужны бизнес-компетенции для управления проектом или продуктом.

- Вы студент и готовы попробовать силы в предпринимательстве.

Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте: http://zhodino.start.by/

Все занятия Стартап-школы Жодино проводятся Молодежным центром г. Жодино в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 

 

 
 
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Стартап-школа Жодино объявляет о своем открытии и приглашает каждого, кому интересна тема инноваций, бизнеса и предпринимательства, на первое мероприятие 6 марта!...
 
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