ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Привычка отсыпаться на выходных вредит здоровью и талии

01.03.2019 12:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Привычка мало спать в будни и долго на выходных не идет на пользу, — говорит Всеволод Полоцкий, руководитель исследований сна в Школе медицины университета Джонса Хопкинса. — Если вы плохо спите на протяжении недели, то будете есть больше и набирать вес». Кроме того, недостаток сна отрицательно сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе, пишет CNN.


Фото: pixabay.com

Исследование опубликовано в журнале Current Biology. 36 здоровых мужчин и женщин разделили на три группы и попросили соблюдать определенный режим сна в течение 10 дней. Первая группа ежедневно спала по 9 часов, вторая по 5, а третья — по 5 часов в будни, но могла сколько угодно отсыпаться на выходных.

Вторая и третья группа больше перекусывали после ужина и в итоге даже немного поправились за время исследования (женщины на 1,1%, мужчины на 2,8%). То, что недосыпание ведет к перееданию, ученым было известно и ранее. Но удивило то, что дополнительный отдых на выходных не улучшил ситуацию: «Способность их тела регулировать сахар в крови была нарушена. Вот почему когда мы не высыпаемся, то повышаем риск развития диабета и других болезней, связанных с нарушением обмена веществ».

В целом, подытоживают ученые, нужно стремиться к тому, чтобы высыпаться на протяжении недели. Американская академия медицины сна рекомендует как минимум 7 часов сна для взрослых. Ситуация, когда несколько ночей подряд мы спим по 4−5 часов, — не тот случай, который можно легко поправить за выходные.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская академия медицины сна рекомендует как минимум 7 часов сна для взрослых.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Вергейчик о минском "Динамо": насколько мне известно, сейчас идет процесс передачи клуба другому собственнику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика