Привычка отсыпаться на выходных вредит здоровью и талии

«Привычка мало спать в будни и долго на выходных не идет на пользу, — говорит Всеволод Полоцкий, руководитель исследований сна в Школе медицины университета Джонса Хопкинса. — Если вы плохо спите на протяжении недели, то будете есть больше и набирать вес». Кроме того, недостаток сна отрицательно сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе, пишет CNN .



Фото: pixabay.com

Исследование опубликовано в журнале Current Biology. 36 здоровых мужчин и женщин разделили на три группы и попросили соблюдать определенный режим сна в течение 10 дней. Первая группа ежедневно спала по 9 часов, вторая по 5, а третья — по 5 часов в будни, но могла сколько угодно отсыпаться на выходных.

Вторая и третья группа больше перекусывали после ужина и в итоге даже немного поправились за время исследования (женщины на 1,1%, мужчины на 2,8%). То, что недосыпание ведет к перееданию, ученым было известно и ранее. Но удивило то, что дополнительный отдых на выходных не улучшил ситуацию: «Способность их тела регулировать сахар в крови была нарушена. Вот почему когда мы не высыпаемся, то повышаем риск развития диабета и других болезней, связанных с нарушением обмена веществ».

В целом, подытоживают ученые, нужно стремиться к тому, чтобы высыпаться на протяжении недели. Американская академия медицины сна рекомендует как минимум 7 часов сна для взрослых. Ситуация, когда несколько ночей подряд мы спим по 4−5 часов, — не тот случай, который можно легко поправить за выходные.