Лукашенко: В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать

В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи. Об этом на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи. Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT», – указал президент Беларуси.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 мск.