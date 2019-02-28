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Лукашенко: В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи. Об этом
«Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи. Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT», – указал президент Беларуси.
Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 мск.
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Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
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