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Лукашенко пообещал и дальше не брать деньги за российские военные базы

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минск не будет и впредь брать деньги с Москвы за размещение двух военных объектов РФ, даже несмотря на «налоговый маневр». Об этом во время встречи с журналистами и общественностью заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

По словам Лукашенко, в Беларуси есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение, но через год надо заключать новое соглашение.

«Вы нам за эти базы (военные объекты) ничего не платите, и когда вот уже буквально через год надо заключать новое соглашение (о продлении сроков аренды), я, разговаривая с вашими начальниками, разозлившись, сказал: «Не переживайте, мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если мы налоговый маневр не отрегулировали, пусть эти деньги будут у вас... Но за базы мы с вас копейки не возьмем», – заявил Лукашенко.

Между тем он обратил внимание на то, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы помочь Беларуси в плане некоторых видов вооружения, в Москве говорят, что это дорого и невозможно.

«С намеком – надо купить. На что я публично сказал: «Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию». В конце концов приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты», – отметил Лукашенко.

Говоря о белорусско-российской интеграции, президент призвал решать в первую очередь насущные вопросы.

«Нам нельзя загубить то, что хорошо. У нас хватает противников, а может, даже врагов. Это патетика, наверное, но мы с вами отвечаем за славянский мир, славянскую цивилизацию. И если мы загубим это, нашим детям будет тяжело», – подчеркнул глава государства.

Напомним, в подобном формате (не пресс-конференции, а именно диалога) президент Беларуси уже общался с прессой и экспертами в 2017 году. Тогда встреча продолжалась почти 7,5 часов. И на вопрос Белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Александр Лукашенко ответил очень развернуто. О взаимоотношениях Беларуси и России он говорил больше часа.

«Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Но в России разных сил море», - сказал тогда Лукашенко, отвечая на вопрос МТРК «Мир».

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 мск.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом во время встречи с белорусскими и иностранными журналистами и общественностью в пятницу в Минске.
 
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