ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот как выглядит самый древний инструмент для тату

01.03.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Археологи Университета штата Вашингтон в западной части Северной Америки обнаружили самый старый артефакт, связанный с татуировками. Об этом пишет издание Naked Science со ссылкой на публикацию в журнале Archaeological Science: Reports.


Фото: sciencedirect.com

Небольшой инструмент с ручкой из ветки кустарника и иглой от кактуса был изготовлен около двух тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, также известными как предки пуэбло. Антрополог Эндрю Гиллрет-Браун (Andrew Gillreath-Brown) случайно наткнулся на инструмент размером с ручку, когда проводил инвентаризацию археологических материалов, которые хранились на складе более 40 лет.

«Татуировки доисторических людей на Юго-Западе мало о чем говорят, потому что не было никаких прямых доказательств, подтверждающих это. Найденный инструмент предоставляет нам информацию о древней культуре Юго-Запада, которую мы не знали раньше», — говорят исследователи.

Тату как форма искусства и способ выражения распространены во многих культурах коренных народов мира. Однако мало что известно о том, когда и почему началась эта практика. Это особенно актуально в таких местах, как Юго-Запад США, где татуировки на имеющихся человеческих останках не сохранились и нет древних письменных описаний этой практики.

Вместо этого археологи полагались на визуальные изображения в древних произведениях искусства и на идентификацию орудий для нанесения рисунков, чтобы проследить происхождение татуировки в регионе. Прежде самые ранние находки таких приспособлений датировались между 1100 и 1280 годом нашей эры. Поэтому, когда Гиллрет-Браун наткнулся на очень похожее орудие, возраст которого на тысячу лет превышал предыдущие экспонаты, он понял, что нашел что-то особенное.

Инструмент состоит из почти девятисантиметровой деревянной ручки, сделанной из ветки кустарника Rhus trilobata, соединенной в конце разделенными листьями юкки с двумя параллельными шипами кактуса, окрашенными в черный цвет на их кончиках. Именно остатки татуировочных пигментов на кончике заинтересовали ученого, который быстро распознал в находке инструмент для нанесения таких рисунков.

Гиллрет-Браун проанализировал наконечник с помощью сканирующего электронного микроскопа, рентгеновской флуоресценции и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Кроме того, он сделал несколько тестовых татуировок на коже свиньи, используя точную копию своей находки. Также, изучив кристаллическую структуру пигмента, исследователь определил, что в нем, по всей видимости, содержится углерод — общий элемент при росписи тела и татуировках.

По словам ученого, открытие имеет большое значение для понимания отношений между древними людьми и тем, как они выделялись среди остальных в то время, когда плотность населения на Юго-Западе увеличивалась.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небольшой инструмент с ручкой из ветки кустарника и иглой от кактуса был изготовлен около двух тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей: с упрощением визового режима возникают вопросы на пустом месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика