Вот как выглядит самый древний инструмент для тату

Археологи Университета штата Вашингтон в западной части Северной Америки обнаружили самый старый артефакт, связанный с татуировками. Об этом пишет издание Naked Science со ссылкой на публикацию в журнале Archaeological Science: Reports.



Фото: sciencedirect.com

Небольшой инструмент с ручкой из ветки кустарника и иглой от кактуса был изготовлен около двух тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, также известными как предки пуэбло. Антрополог Эндрю Гиллрет-Браун (Andrew Gillreath-Brown) случайно наткнулся на инструмент размером с ручку, когда проводил инвентаризацию археологических материалов, которые хранились на складе более 40 лет.

«Татуировки доисторических людей на Юго-Западе мало о чем говорят, потому что не было никаких прямых доказательств, подтверждающих это. Найденный инструмент предоставляет нам информацию о древней культуре Юго-Запада, которую мы не знали раньше», — говорят исследователи.

Тату как форма искусства и способ выражения распространены во многих культурах коренных народов мира. Однако мало что известно о том, когда и почему началась эта практика. Это особенно актуально в таких местах, как Юго-Запад США, где татуировки на имеющихся человеческих останках не сохранились и нет древних письменных описаний этой практики.

Вместо этого археологи полагались на визуальные изображения в древних произведениях искусства и на идентификацию орудий для нанесения рисунков, чтобы проследить происхождение татуировки в регионе. Прежде самые ранние находки таких приспособлений датировались между 1100 и 1280 годом нашей эры. Поэтому, когда Гиллрет-Браун наткнулся на очень похожее орудие, возраст которого на тысячу лет превышал предыдущие экспонаты, он понял, что нашел что-то особенное.

Инструмент состоит из почти девятисантиметровой деревянной ручки, сделанной из ветки кустарника Rhus trilobata, соединенной в конце разделенными листьями юкки с двумя параллельными шипами кактуса, окрашенными в черный цвет на их кончиках. Именно остатки татуировочных пигментов на кончике заинтересовали ученого, который быстро распознал в находке инструмент для нанесения таких рисунков.

Гиллрет-Браун проанализировал наконечник с помощью сканирующего электронного микроскопа, рентгеновской флуоресценции и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Кроме того, он сделал несколько тестовых татуировок на коже свиньи, используя точную копию своей находки. Также, изучив кристаллическую структуру пигмента, исследователь определил, что в нем, по всей видимости, содержится углерод — общий элемент при росписи тела и татуировках.

По словам ученого, открытие имеет большое значение для понимания отношений между древними людьми и тем, как они выделялись среди остальных в то время, когда плотность населения на Юго-Западе увеличивалась.