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Сын легенды Сергея Брушко выпустит проект с фотоработами отца о 80-90-х годах Беларуси

01.03.2019 12:14 — Разное | KYKY  
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Беларус Дмитрий Брушко, сын легенды беларуской фотожурналистики Сергея Брушко, планирует выпустить книгу-фотоальбом с работами отца под названием «Змена». Информация об этом появилась в «Улье» – интернет-ресурсе для краудфандинга. На данный момент 128 пользователей проспонсировали инициативу Брушко, а собранная сумма составляет 30% от заявленной – то есть чуть больше восьми тысяч рублей из 27,5 тысяч ожидаемых. 


Почему вы полюбите эту книгу

Сергей Брушко, который работал фотокорреспондентом во множестве беларуских газет и даже выставлялся в Германии, Швейцарии и Ирландии, умер в 2000 году. Он оставил после себя бесценную коллекцию документальных фотографий Беларуси. Его работы о 80-90-х годах будут использованы в этом визуальном проекте, который, как отмечается, намерен восстановить дух Перестройки и первых лет независимости нашей страны. Его снимки покажут ключевые моменты нашей истории: последствия взрыва на ЧАЭС, экономический кризис, забастовки рабочих, быт обычных людей и даже заключённых и солдат-срочников.



Дмитрий Бушко подчеркивает, что фотографии отца – не только близкое его сердцу напоминание, но также документ, зафиксировавший становление страны на политической карте мира. 

Чем она уникальна

Альбом состоит из 200 страниц. В него вошли более 100 фотографий: с объявления Перестройки до первых президентских выборов в Беларуси. Кроме фотографий, в книге можно найти воспоминания беларусов о тех временах – таких, как Анатолий Гуляев, Андрей Вардомацкий, Валерия Костюгова и некоторых других. Все тексты приведены на трех языках: беларуском, русском и английском. 



«Развивающийся мир цифровых технологий позволил нам получить историю «в объеме» – не только через текстовое описание современников и набор случайных снимков, но через огромное количество фото- и видео-свидетельств, дающих возможность не только воспринимать чужие оценки исторического процесса, но и оценивать его самостоятельно», – значится на сайте.

 
 
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Беларус Дмитрий Брушко, сын легенды беларуской фотожурналистики Сергея Брушко, планирует выпустить книгу-фотоальбом с работами отца под названием «Змена»....
 
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