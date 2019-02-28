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Китаянка отправила своего кота на пластическую операцию и подверглась критике

01.03.2019 12:39 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Женщина подверглась резкой критике после того, как отправила своего кота на пластическую операцию.  

Как сообщает Daily Mail, жительница города Нанкин провинции Цзянсу заплатила за изменение разреза глаз своего питомца 10 тысяч юаней (1,5 тысячи долларов).  

В ветеринарной клинике женщине сказали, что такие операции часто проводятся на собаках. Хозяева изменяют внешность своих четверолапых друзей ради участи в выставках. Однако у кота могут возникнуть осложнения из-за анестезии.  

Китаянка отправила своего кота на пластическую операцию и подверглась критике
Фото: Daily Mail  

Фотографии прооперированного животного попали на один из телеканалов Китая, а также в соцсети. Люди возмутились действиями женщины. Пользователи соцсетей заявили, что проводить операции можно только в том случае, если животное болеет, но не для красоты.  

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Ветеринары отметили, что пластическая хирургия для питомцев набирает популярность, однако чаще она используется для помощи животным. Например, чтобы предотвратить развитие какой-либо инфекции или избавить питомца от проблем с глазами.  

Китаянка отправила своего кота на пластическую операцию и подверглась критике
Фото: Daily Mail  

Упоминается, что среди людей пластическая хирургия век сначала стала популярна в Южной Корее и Японии, а затем распространилась и в других странах. В 2015 году она стала третьей по популярности косметической операцией после увеличения груди и липосакции.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Китая. Женщина подверглась резкой критике после того, как отправила своего кота на пластическую операцию.   Как сообщает Daily Mail, жительница города Нанкин...
 
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