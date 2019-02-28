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Китаянка отправила своего кота на пластическую операцию и подверглась критике
Новости Китая. Женщина подверглась резкой критике после того, как отправила своего кота на пластическую операцию.
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В ветеринарной клинике женщине сказали, что такие операции часто проводятся на собаках. Хозяева изменяют внешность своих четверолапых друзей ради участи в выставках. Однако у кота могут возникнуть осложнения из-за анестезии.
Фотографии прооперированного животного попали на один из телеканалов Китая, а также в соцсети. Люди возмутились действиями женщины. Пользователи соцсетей заявили, что проводить операции можно только в том случае, если животное болеет, но не для красоты.
Ветеринары отметили, что пластическая хирургия для питомцев набирает популярность, однако чаще она используется для помощи животным. Например, чтобы предотвратить развитие какой-либо инфекции или избавить питомца от проблем с глазами.
Упоминается, что среди людей пластическая хирургия век сначала стала популярна в Южной Корее и Японии, а затем распространилась и в других странах. В 2015 году она стала третьей по популярности косметической операцией после увеличения груди и липосакции.
Зимой 2019 года мы рассказывали о ветеринарном стоматологе из Минска.
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Новости Китая. Женщина подверглась резкой критике после того, как отправила своего кота на пластическую операцию. Как сообщает Daily Mail, жительница города Нанкин...
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