ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Досрочных выборов в Беларуси не будет

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается проводить досрочные президентские выборы. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности и СМИ «Большой разговор с президентом».

«Что касается президентских и парламентских выборов, то все будет в соответствии с конституцией. В ближайшие два года мы будем проводить эти кампании. Мы проведем выборы в установленные сроки», – сказал он.

Белорусский лидер заверил, что власти нет будут манипулировать общественным мнением, чтобы обеспечить нужный результат.

«Я клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть... Мне это не нужно. Я уже власти наелся», – признался он.

По словам президента, решение о сроках проведения парламентских и президентских выборов в Беларуси будет принято в марте-апреле. Лукашенко также выразил уверенность, что «власть сдаст этот экзамен перед народом». «Главное по-деловому провести выборы и не окунуться в какую-то драчку»,- сказал он.

Выборы депутатов нижней палаты парламента (Палаты представителей) должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы – не позднее 30 августа 2020 года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о сроках проведения парламентских и президентских выборов в Белоруссии будет принято в марте-апреле.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси создается Госэнергонадзор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика