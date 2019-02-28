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Лукашенко: Досрочных выборов в Беларуси не будет
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается проводить досрочные президентские выборы. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности и СМИ «Большой разговор с президентом».
«Что касается президентских и парламентских выборов, то все будет в соответствии с конституцией. В ближайшие два года мы будем проводить эти кампании. Мы проведем выборы в установленные сроки», – сказал он.
Белорусский лидер заверил, что власти нет будут манипулировать общественным мнением, чтобы обеспечить нужный результат.
«Я клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть... Мне это не нужно. Я уже власти наелся», – признался он.
По словам президента, решение о сроках проведения парламентских и президентских выборов в Беларуси
Выборы депутатов нижней палаты парламента (Палаты представителей) должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы – не позднее 30 августа 2020 года.
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Решение о сроках проведения парламентских и президентских выборов в Белоруссии будет принято в марте-апреле.
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